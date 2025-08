Lo Faso: "Chi conosce bene Pioli mi ha detto che ha avuto la capacità di trattare Leao come un figlio e i risultati si sono visti"

Simone Lo Faso, ex calciatore del Palermo ora in Kings League, si è così espresso a TMW sulla Fiorentina.

In passato ha vestito anche la maglia della Fiorentina. Con Stefano Pioli, che adesso è tornato a vestire viola.

“È l’allenatore ideale per la Fiorentina. Anche al Milan ha dimostrato di essere un grande tecnico anche sul piano della gestione. Chi lo conosce bene mi ha detto che ha avuto la capacità di trattare Leao come un figlio e i risultati si sono visti. Di lui ricordo che quando mi sono infortunato veniva spesso in clinica facendomi sentire la sua presenza”.

Lo Faso, come nasce il suo approdo in Kings League?

“Il fallimento dell’Akragas, il fatto che non potessi andare a giocare in un’altra squadra, unito alla chiamata per approdare a questa competizione mi hanno fatto scegliere di prendere in considerazione il mondo Kings League. La Kings ti dà adrenalina, divertimento, competizione. E c’è grande risalto mediatico che inevitabilmente ti porta benefici. I ragazzini ti vedono come un idolo e questa competizione potrebbe essere un’aspirazione per il futuro dei più giovani. Come la Serie A. Sono andato con l’idea di performare come un calciatore che ha giocato in Serie A. Non sono andato per divertirmi, sono competitivo, mi piace vincere. Sono innamorato della Kings League”.