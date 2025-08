Fratini: "Attenzione a Modric che è grande e non vecchio. Con Giroud e Ibra il Milan ha vinto lo scudetto"

vedi letture

Michele Fratini, scout e osservatore, si è così espresso a TMW sulla Serie A: "Il Napoli è sicuramente favorito, con un tecnico bravissimo che riesce a dare mentalità alla squadra. Ora avranno tre competizioni, dunque dico occhio anche al Milan che senza le coppe potrebbe essere una bella insidia. Attenzione a Modric che è grande e non vecchio. I rossoneri con Giroud che aveva 36 anni e Ibra che ne aveva 38 hanno vinto lo scudetto. I grandi vanno sempre bene. Il Milan con Tare inoltre sta facendo un bel lavoro, il ds albanese lo ha dimostrato del resto alla Lazio che lui ha reso grande".

L'Inter di Chivu come la vede?

"Chivu prende lo scettro di Inzaghi che per me ha fatto benissimo. Riprendere una squadra dopo che in tanti andranno via, penso tra gli altri ad Acerbi che si libera a parametro zero, può non essere così semplice. Il mercato comunque non è finito, vediamo se arriva Lookman ma qualche uscita potrebbe esserci".

Gasperini alla Roma: che ne pensa?

"Gasp è tanta roba. E' un tecnico preparatissimo, sa valorizzare la rosa e i giovani e in più è stato ripreso Massara, con Ranieri che avrà un ruolo diverso. Nella seconda fase del campionato dell'anno passato la Roma come numeri avrebbe vinto lo scudetto, dunque riparte benissimo. Queste tre squadre di cui abbiamo parlato possono fare molto bene"