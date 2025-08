Verona, Nunez: "In Italia tanti giocatori forti. Inter, Milan, Juve: in qualunque squadra ce ne sono"

Unai Nunez, ultimo rinforzo arrivato nella difesa dell'Hellas Verona che si è già messo in mostra nel ritiro a Folgaria, ha parlato in conferenza stampa durante il giorno della sua presentazione ufficiale.

Cosa ti aspetti da questa nuova sfida?

"La Spagna è una delle migliori Leghe calcistiche del mondo, ma arrivo in un'altra grande Lega. Ho molta fame per fare bene in questo campionato e poter dimostrare di giocare in Serie A".

Hai affrontato tanti campioni in Spagna. In Italia c'è qualcuno che non vedi l'ora di fronteggiare?

"Da anni molte persone mi dicevano che giocare in Italia mi avrebbe potuto aiutare a crescere ancora, ci sono tanti giocatori forti e non potrei fare solamente un nome. Inter, Milan, Juventus, in qualunque squadra ce ne sono".

Sul modo di difendere che c'è in Italia, come senti di poterti adattare?

"Ho visto molto la Serie A, si lavora molto tatticamente e difensivamente, c'è meno possesso palla. Credo di potermi adattare, ho le qualità che chiede il mister, ho voglia di iniziare a vivere questa esperienza".

Il Verona è adeguato per l'obiettivo di salvarsi?

"Sono arrivato qui sapendo che il Verona fosse una buona squadra, con giovani di prospettiva, giocatori con molta forza fisica e buon dominio della palla, penso si possa fare una buona stagione, penso che gli obiettivi che si è prefissato il club siano raggiungibili".