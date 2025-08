La Juventus vuole almeno 25 milioni per Vlahovic. Sirene arabe per Jashari, ma lui vuole solo il Milan

Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, la Juventus è disposta a cedere Dusan Vlahovic anche ad una diretta concorrente per la Champions League come il Milan, ma solo a determinate condizioni economiche: i bianconeri non intendono infatti accontentarsi di meno di 25 milioni di euro. Il centravanti serbo è uno de primi nomi della lista del Diavolo che però sta valutando anche altri profili per l'attacco.

Va avanti intanto la telenovela Ardon Jashari, che è stato inserito in lista UEFA dal Club Brugge per il terzo turno preliminare di Champions League contro il Salisburgo (belgi in campo il 6 e il 12 agosto). Oltre che al Bayer Leverkusen, il centrocampista svizzero piace anche in Arabia Saudita, ma la sua volontà continua ad essere solo una, cioè trasferirsi al Milan.