Milan, sirene inglesi per Chukwueze: via davanti a una buona offerta

Nei giorni scorsi, il Fulham ha chiesto Samuel Chukwueze in prestito, ma il Milan ha rispedito la proposta al mittente. Di fronte ad una buona offerta, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il Diavolo farebbe partire l'attaccante esterno nigeriano e dunque ora è da capire se il club inglese farà o meno una nuova proposta per prenderlo a titolo definitivo. In quel caso, magari per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, l'ex Villarreal potrebbe lasciare.

Giovedì Chukwueze ha parlato a Milan TV al termine di Milan-Perth Glory 9-0. Queste le sue dichiarazioni: “Siamo felici di aver vinto 2 partite. Oggi è stata una buona partita. Ogni match conta durante la pre-season per arrivare pronti all’inizio della Serie A. Piccole o grandi squadre, non importa, dobbiamo vincere ogni partita per raggiungere i nostri obiettivi per la stagione. La vittoria di oggi ci dice che dobbiamo continuare a lavorare duro e concentrarci sulle prossime sfide”.