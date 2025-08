Bianchin: "Difficile che 45 minuti spostino i giudizi, ma il Milan per Okafor sta riflettendo: non è impossibile che resti"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui giocatori in uscita e le possibili novità dopo le amichevoli della tournée: "Chukwueze e Okafor si sono divertiti e non è successo molte volte nell'ultima stagione. In una partita semplice, Chuk ha puntato l'uomo spesso, ha segnato col sinistro, è andato vicino a un altro gol, cancellato da Sutton sulla linea. Per il Fulham, che lo ha chiesto in prestito, può essere un segnale: Chuk sta bene, ha bisogno solo di fiducia e di un sistema più adatto a lui. Okafor ha fatto ancora meglio: ha segnato due gol e dato l'assist per l'1-0 di Terracciano. Difficile che questi 45 minuti spostino i giudizi, ma il Milan per lui sta riflettendo: non è impossibile che resti... fino agli ultimi giorni di agosto o forse oltre. Due parole, alla fine, per Mattia Liberali, che probabilmente ricorderà Perth come la città in cui ha salutato il Milan. L'accordo con il Catanzaro per una cessione a titolo gratuito è definito, Liberali non vestirà più a strisce rossonere".

SI È RIVISTO OKAFOR?

Tra le varie indicazioni che il Milan si porta dietro dalla tournée in Asia e Australia, dove la squadra rossonero ha affrontato Arsenal, Liverpool e Perth Glory, c'è anche una potenziale rivalutazione di Noah Okafor agli occhi di Allegri e dei dirigenti. Lo svizzero, che ha messo a segno una doppietta sia contro il Liverpool che contro il Perth Glory, si è dimostrato a suo agio in una posizione più centrale. Nel nostro breve commento ai promossi e rimandati infatti per Okafor abbiamo scelto queste parole: "quando lo si avvicina alla porta i gol arrivano, ma non è una sorpresa. Al Salisburgo si è messo in mostra proprio giocando da seconda punta, mentre sembra soffrire un po’ quando viene relegato largo sulla fascia. Oggi un’altra doppietta dopo quella segnata al Liverpool, si diverte a dialogare con Chukwueze e Jimenez in attacco. Chissà che da quasi sicuro partente non cambi il suo status dopo queste prestazioni divertenti".

La considerazione finale è da tenere centrale nei discorsi di mercato che riguarderanno il Milan da qui a fine sessione. Nelle scorse settimane lo svizzero, dopo aver trascorso gli ultimi di sei mesi della scorsa stagione al Napoli in modo poco fruttuoso, ha attirato l'interesse di alcune squadre dal Brasile, del Besiktas, di diversi club in Bundesliga e del Bologna. Da Casa Milan però sono stati chiari: c'è disponibilità a parlarne, ma solo con una formula che garantisca la cessione. Quindi ok al titolo definitivo o ad un prestito con obbligo, mentre le proposte in prestito con diritto di riscatto non sono state prese in considerazione.