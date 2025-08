Jashari, nuovo incontro con i vertici del Club Brugge: lo svizzero vuole solo il Milan

Per ora la telenovela sul futuro di Ardon Jashari non è ancora ai titoli di coda. Anzi presto potrebbe arricchirsi di una nuova puntata: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il centrocampista svizzero avrà un nuovo summit con i vertici del Club Brugge durante il quale ribadirà ancora una volta la sua volontà di trasferirsi al Milan che non sembra intenzionato ad alzare ulteriormente la sua ultima offerta da 33,5 milioni di euro più bonus.

Jashari è in pressing da settimane sui dirigenti belgi, forte anche di una promessa che gli era stata fatta qualche mese fa: se una squadra di suo gradimento avesse messe sul piatto una proposta da oltre 30 milioni di euro, il Club Brugge avrebbe dato il suo via libera alla partenza dello svizzero. Promessa che però la società di Bruges per ora non sta mantenendo.