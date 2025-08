Tuttosport in prima pagina: "Clamoroso al Milan: ritorno di Galliani con Ibra sponsor?"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Clamoroso al Milan: ritorno di Galliani con Ibra sponsor?". Adriano Galliani potrebbe tornare al Milan da metà settembre dopo che sarà definitivo il cambio di proprietà al Monza che passerà dalle mani di Fininvest a quelle del gruppo di investitori americani Beckett Laynes Ventures. In questa fase l'ad resterà al suo posto, poi sarà libero eventualmente di fare altre scelte professionali.

Galliani, come anticipato ieri sera anche da Milannews.it, potrebbe tornare in rossonero con un ruolo da super consulente esterno al club, ma con poteri di rappresentanza in Lega Serie A. Dunque, l'ex ad milanista non entrerebbe nell’organigramma del Milan, ma "potrebbe essere ingaggiato da RedBird per andare a prendere un ruolo da advisor come accaduto a Zlatan Ibrahimovic, ovviamente con mansioni differenti. Per altro non è da escludere che sia stato proprio lo svedese a parlare di Galliani a Gerry Cardinale" scrive Tuttosport.