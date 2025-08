Mercato Milan, Gazzetta: "Athekame si avvicina: 7 milioni allo Young Boys. E non si molla Jashari"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "Athekame si avvicina: 7 milioni allo Young Boys. E non si molla Jashari". Visto che Guela Doué dello Strasburgo costa troppo, i rossoneri hanno deciso di cambiare obiettivo per la fascia destra di difesa e stanno ora provando a prendere Zachary Athekame, terzino classe 2004 dello Young Boys. Il club di via Aldo Rossi ha presentato nelle scorse ore un'offerta ufficiale agli svizzeri di 7 milioni di euro e punta a chiudere in breve tempo questo trattativa.

Nel frattempo il Diavolo non molla la presa per un altro svizzero, vale a dire Ardon Jashari, per il quale ha messo sul piatto una proposta da 33,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus. Il Club Brugge però continua a fare muro e non dà il suo via libera. Per questo, nelle prossime ore il giocatore vuole avere un nuovo incontro con i dirigenti belgi per ribadire per l'ennesima volta che vuole andare al Milan.