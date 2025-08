Milan, Vlahovic primo obiettivo ma occhio a Nunez: contatto con il Liverpool

In via Aldo Rossi sanno bene che manca sempre meno alla chiusura del mercato estivo e per questo è arrivato il momento di accelerare. I fronti aperti sono diversi visto che all'appello mancano un terzino destro, un centrocampista e un centravanti. Il tempo stringe e dunque c'è bisogno di definire in fretta questi colpi perchè le partite ufficiali stanno per arrivare.

DOUE' E JASHARI - Per quanto riguarda l'esterno difensivo, visto che lo Strasburgo non abbassa la sua richiesta per Guela Doué (30 milioni di euro), i rossoneri hanno deciso di virare sul più accessibile Zachary Athekame dello Young Boys, per il quale hanno messo sul piatto 7 milioni di euro. Il Club Brugge, intanto, continua a fare muro per Ardon Jashari e per questo motivo il Milan non ha mai abbandonato del tutto la pista che porta ad Javi Guerra del Valencia. Le discussioni per il suo rinnovo di contratto vanno avanti positivamente, ma lo spagnolo ha sempre un orecchio teso verso Milano.

OCCHIO A NUNEZ - La questione più intricata è però quella che riguarda il nuovo attaccante che dovrà giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il primo nome della lista del Diavolo è sempre Dusan Vlahovic, ma attenzione alla pista che porta a Darwin Nunez del Liverpool. Dopo essere stato cercato nelle scorse settimana dal Napoli e dall'Al Hilal, ora l'uruguaiano strizza l'occhio al Milan che ha avuto un primo contatto con i Reds per capire la fattibilità dell'operazione. Nunez può scalare le gerarchie e diventare un'opzione concreta, anche se tutt'altro che semplice.