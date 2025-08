Milan, Ismael Bennacer ha detto no all'Arabia Saudita

vedi letture

Il Milan è al lavoro in questo momento anche per piazzare alcuni esuberi che non fanno più parte del progetto tecnico rossonero. Tra questi c'è anche Ismael Bennacer che però ha deciso di dire no alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, facendo sfumare così per il momento un incasso da 20 milioni di euro per il club rossonero. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Oltre all'algerino, che resta comunque in uscita, ci sono diversi giocatori che potrebbe salutare il Milan in queste ultime settimane di mercato estivo: Yacine Adli, che ha detto no al trasferimento in Russia, è per esempio nel mirino di Sassuolo e Verona, mentre Filippo Terracciano e Warren Bodo sono stati richiesti dalla Cremonese. Samuel Chukwueze e Yunus Musah hanno invece estimatori in Inghilterra. C'è infine Noah Okafor che si è messo in mostra nelle ultime amichevoli estive: difficile comunque che lo svizzero possa restare, ma il Diavolo vuole monetizzare dalla sua partenza.