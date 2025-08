esclusiva mn Dooley: "Pulisic è uno dei big degli USA. Sarà la star ai prossimi mondiali americani come Lalas nel 94"

Leggenda del soccer americano l'ex centrocampista Thomas Dooley, protagonista a Usa 94, ha rilasciato un intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni.

A inizio mercato si parlava di una possibile partenza di Christian Pulisic direzione Premier League o Saudi Pro League. Ma l'esterno americano sembra destinato a rimanere con Allegri in panchina... scelta giusta?

"Pulisic è uno dei giocatori più forti che abbiamo attualmente negli Stati Uniti. Siccome allenavo in Vietnam non ho potuto seguire tutte le sue partite. Ma Christian farebbe comodo a molte squadre. E tra queste ci metto le squadre di Premier League anche se non sono sicuro che lì sarebbe uno dei migliori della sua squadra come al Milan. Lui è perfetto per i rossoneri, è un bel giocatore."

È sprecato non vedere un giocatore con le sue qualità in Champions?

"Non lo so! Ognuno vorrebbe fare la Champions (ride ndr), anche a me sarebbe piaciuto. Ma io mi accontento di essere passato dall'undicesima divisione tedesca ai mondiali americani. Un sogno, fu come vincere alla lotteria."

Pulisic potrà essere l'uomo copertina dei prossimi mondiali americani come Alexi Lalas nel 1994?

"Certo ma c'è tanta pressione sulla nazionale. Pochettino ha svolto un grande lavoro, andando a pescare i giocatori funzionali per la nazionale. Ma se Pulisic riesce a tirar fuori le qualità che ha può essere la star assoluta. Come Lalas? Alexi era grosso e forte. Un bravo ragazzo e grazie al suo stile di gioco diventò famoso nel '94."

