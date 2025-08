Milan, per Jashari sta iniziando a prevalere la linea di non andare oltre con le offerte

Potremmo essere vicini alla conclusione della telenovela Ardon Jashari. Il Milan, dopo aver offerto 33.5 milioni più bonus per lo svizzero, sembra essere intenzionato a non rilanciare ulteriormente. Fa il punto della situazione Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan tra lunedì e martedì capirà la strada da prendere per quanto riguarda Jashari. Voglio raccontarvi le sensazioni di queste ultimissime ore: il Milan a parole si è esposto, Igli Tare una settimana fa ha detto che l’offerta da 33.5 milioni più bonus sarebbe stata l’ultima. Quindi a parole il Milan ha già ammesso di non voler andare oltre, però vi dico anche che internamente il Milan sta iniziando a prendere coscienza, a convincersi che i 33.5 più bonus sono davvero l’ultima offerta per lui. Sta iniziando a prevalere questa corrente di pensiero che poi dovrebbe essere confermata nelle prossime ore. Ci saranno delle riflessioni interne domani, nella giornata di lunedì, per sapere che strada prendere definitivamente per Jashari. Ad oggi il Milan ritiene di avere fatto il massimo. Non solo pubblicamente, ma il Milan sta iniziando a ritenere anche internamente di non andare oltre per Jashari. Vedremo se questa corrente di pensiero verrà confermata nelle ultime ore. Il Milan vuole Jashari, è vero, ma ritiene di aver fatto il massimo. Queste sono le ultime”.