Milan a caccia del suo nuovo numero 9: Vlahovic pista più percorribile, ma c'è il nodo dell'ingaggio

Il Milan continua a cercare il suo nuovo numero 9 che dovrà giocarsi il posto da titolare con Santiago Gimenez. La pista più percorribile è sempre quella che porta a Dusan Vlahovic, per il quale la Juventus non intende fare sconti e continua a pretendere almeno 20 milioni di euro. Lo riferisce Il Giornale che aggiunge che c'è un altro nodo importante non semplice da sciogliere, cioè l'ingaggio dell'attaccante serbo che oggi in bianconero guadagna 12 milioni di euro.

I rossoneri stanno intanto valutando anche altri profili, come per esempio Darwin Nunez, per il quale sono stati avviati i primi contatti con il Liverpool. Rispetto a Vlahovic, il centravanti dei Reds ha uno stipendio alla portata del Milan visto che guadagna 5 milioni di euro annui. Il problema in questo caso è però il costo del cartellino: 65 milioni di euro. C'è poi da battere anche la concorrenza dell'Al Hilal di Simone Inzaghi.