Il Milan non ha mollato la pista Javi Guerra: le ultime

vedi letture

Nel caso in cui non dovesse concretizzarsi la lunga trattativa per Ardon Jashari il Milan ha già chiara l'alternativa per andare a completare il centrocampo: Javi Guerra. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto sul centrocampista spagnolo del Valencia.

“Il profilo di Javi Guerra resiste. Il Milan sa che il centrocampista è vicino al rinnovo, con il Valencia che sta facendo uno sforzo importante per trattenerlo. Il Milan non ha mai mollato la pista Javi Guerra e ha sempre tenuto viva questa fiammella. Ci sono stati anche contatti recenti per Javi Guerra. Capiremo nei prossimi giorni, ad inizio settimana, che il Milan delinei definitivamente la strategia per il centrocampista. Ad oggi la situazione è questa”.