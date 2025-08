Moretto: "Il Milan punta a chiudere per Athekame entro mercoledì"

Il Milan sembra essere molto vicino a chiudere per un nuovo terzino destro e andare a coprire così un ruolo scoperto dopo la cessione di Emerson Royal. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta le ultime su Athekame:

“Il Milan è molto molto vicino Athekame, terzino destro dello Young Boys, classe 2004. Lo Young Boys chiede circa 10 milioni, il Milan entro mercoledì conta di arrivare alle firme per lui. È un classe 2004 cresciuto in Svizzera, ha giocato in Champions League contro Atalanta e Inter. Vedremo che tipo di prospetto potrà essere. Il Milan ci crede. In lista c’erano anche altri giocatori giovani dello stesso stile di gioco e della stessa età. Ad oggi accordo totale tra Athekame e Milan, dal punto di vista del calciatore non ci sono problematiche: il terzino ha già detto sì e non vede l’ora di vestire la maglia rossonera. I due club sono in stretto contatto per arrivare ad una chiusura totale del cerchio: mi aspetto una chiusura dell’operazione entro mercoledì”.