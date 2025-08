Milan, diversi giocatori in uscita: Sassuolo e Verona su Adli, sirene inglesi per Chukwueze e Musah

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in casa rossonera ci sono diversi giocatori che potrebbe salutare il Milan in queste ultime settimane di mercato estivo: Yacine Adli, che ha detto no al trasferimento in Russia, è per esempio nel mirino di Sassuolo e Verona, mentre Filippo Terracciano e Warren Bodo sono stati richiesti dalla Cremonese.

Samuel Chukwueze e Yunus Musah hanno invece estimatori in Inghilterra. C'è infine Noah Okafor che si è messo in mostra nelle ultime amichevoli estive: difficile comunque che lo svizzero possa restare, ma il Diavolo vuole monetizzare dalla sua partenza.