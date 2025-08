L'apertura della Gazzatta: "Diavolo Vlahovic. Il Milan prepara l'assalto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Diavolo Vlahovic". Ieri la Juventus ha giocato un'amichevole contro la Reggiana che è terminata 2-2. Una delle due reti bianconere sono state segnate da Dusan Vlahovic che resta comunque in uscita dalla Juventus. Non è un mistero che su di lui ci sia anche l'interesse del Milan che prepara l'assalto in queste ultime settimane di mercato estivo.

Intanto in via Aldo Rossi stanno lavorando anche su altri fronti, come quello che riguarda il terzino destro: viste le difficoltà per arrivare a Guela Doué, con lo Strasburgo che non abbassa la sua richiesta da 30 milioni di euro, i rossoneri hanno deciso di virare su Zachary Athekame, giocatore classe 2004 dello Young Boys, per il quale hanno già presentato un'offerta da 7 milioni di euro.