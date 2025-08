Melani: "Allegri è carico e agguerrito, farà bene. Su Ricci..."

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Renzo Melani, ex allenatore e dirigente, ha rilasciato quste parole: "Non credevo che Conte restasse al Napoli ma il presidente è stato bravo a convincerlo e lo dimostra la campagna acquisti che stanno facendo. Interessante il ritorno di Pioli a Firenze che è bravo e gradito alla piazza. A questo proposito, io che sono un cultore degli equilibri, voglio vedere come potrà riuscire Pioli, che è bravissimo a far giocare insieme Kean Dzeko e Gudmundsson. Se verrà trovata la quadra, a Firenze c'è da divertirsi. Ci vuole un centrocampo molto tosto.

Allegri intanto è carico e agguerrito, bisogna vedere che squadra avrà in mano ma sono convinto che abbia le carte in regola per far bene, Allegri è un uomo di 'strada', nel senso che ha iniziato all'Aglianese e ha fatto tutta la trafila vincendo a raffica, ha un'esperienza notevolissima. Ricci? Mi sbaglierò ma credo che sia stato preso in alternativa a Modric che durante l'anno dovrà anche tirare il fiato. Non credo possano giocare tutti e due insieme".