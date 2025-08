Milan, rifiutata la prima offerta per Athekame: rossoneri pronti a rilanciare

Viste le difficoltà per arrivare a Guela Doué, per il quale lo Strasburgo non si è mai mosso dalla valutazione iniziale di 30 milioni di euro, il Milan ha virato su Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 dello Young Boys. I rossoneri hanno presentato una prima offerta da 7 milioni di euro, ma nelle scorse ore è arrivato il rifiuto degli svizzeri che hanno detto no alla proposta milanista.

Lo scrive Matteo Moretto su X che aggiunge poi che il club di via Aldo Rossi è pronto ad un rilancio in queste ore. Il Milan punta a chiudere in fretta e conta di definire tutto entro la metà di questa settimana. Per questo i rossoneri sono pronti ad alzare la loro offerta per avere il prima possibile il via libera definitivo dello Young Boys alla cessione di Athekame.

Ecco il post su X di Moretto: "Il Milan preme per chiudere Zachary Athekame. Nelle ultime ore lo Young Boys ha rifiutato la prima proposta ufficiale da 7m€ per il terzino destro svizzero ma il club rossonero è pronto al rilancio in queste ore. Trattativa avanzata tra le parti, il Milan conta di definire tutto entro metà settimana".