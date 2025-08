Milan-Jashari, siamo al dentro o fuori. Tare valuta le alternative come Javi Guerra che però è vicino al rinnovo con il Valencia

Siamo al dentro o fuori nella trattativa per Ardon Jashari: il Milan aspetterà ancora 48-72 il sì del Club Brugge, altrimenti abbandonerà il tavolo della negoziazione. Cosa succederà a quel punto? Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il ds milanista Igli Tare sta già valutando delle possibili piste alternative, come per esempio quella che porta ad Javi Guerra, giovane centrocampista che però è vicino al rinnovo con il Valencia.

Non è comunque da escludere un altro scenario, cioè che il Milan non prenda altri rinforzi e resti così in mezzo al campo dove comunque in questo mercato estivo sono già arrivati Samuele Ricci e Luka Modric (oggi pomeriggio è in programma la presentazione ufficiale del croato). Max Allegri è piuttosto tranquillo anche perchè Ruben Loftus-Cheek, dopo una stagione molto complicata soprattutto a livello fisico, sembra stia tornando ad alti livelli.