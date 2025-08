Milan, ancora incerto il futuro di Adli: per ora solo da Qatar e Russia sono arrivate offerte per l'acquisizione a titolo definitivo

vedi letture

L'unica certezza al momento sul futuro di Yacine Adli è che non farà parte della rosa di Massimiliano Allegri, tanto che ha iniziato la stagione allenandosi con il Milan Futuro in attesa di trovare una sistemazione. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il francese piace anche ad alcuni club di Serie A, in particolare al Sassuolo, ma per ora non sono arrivate offerte per l'acquisizione a titolo definitivo se non dal Qatar e dalla Russia, destinazioni che però sono state già snobbate dell'ex Bordeaux.

Adli ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina, collezionando 35 presenze e segnando anche 5 gol. Il club viola, però, ha deciso di non riscattarlo e così il centrocampista francese è tornato al Milan. Ma il giocatore non rientra nei piani di Allegri e della prima squadra e così ha iniziato la preparazione con il Milan Futuro di Massimo Oddo.