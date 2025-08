Jashari vede il Club Brugge: nuovo incontro per chiedere ancora una volta la cessione al Milan

La trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari va avanti ormai da quasi due mesi. Più volte si è ipotizzata una possibile svolta nella trattativa, che però per ora non è mai arrivata. Nelle prossime ore il giocatore svizzero avrà un nuovo summit con i vertici della società belga e per l'ennesima volta ribadirà un concetto piuttosto semplice: lui vuole andare a giocare al Milan. Peccato che finora la società di Bruges non ha mai esaudito il suo desiderio, anzi sta continuando a fare muro. Sarà la volta buona?

NIENTE RILANCI - Se lo chiede oggi anche La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan è convinto di aver fatto il massimo e al momento non ha in programma nuovi rilanci. La proposta da 33,5 milioni di euro di parte fissa più 4,5 milioni di bonus, salvo clamorose sorprese, non verrà dunque ritoccata ulteriormente. Qualche settimana, probabilmente, questa offerta sarebbe bastata per avere il sì del Club Brugge, oggi però no perchè nel frattempo i belgi hanno ricevuto proposte dall'Inghilterra e dell'Arabia Saudita da oltre 40 milioni di euro.

ESORDIO STAGIONALE? - Jashari però continua a volere solo il Milan e lo ribadirà ancora una volta ai suoi attuali dirigenti, con la speranza che questa volta venga finalmente ascoltato. Intanto, lo svizzero è stato inserito in lista UEFA per il terzo turno preliminare di Champions League e teoricamente mercoledì a Salisburgo potrebbe fare il suo debutto stagionale con il Club Brugge (finora ha saltato la Supercoppa di Belgio e le prime due partite di campionato). A meno che il club belga non decida di esaudire finalmente il suo desiderio di trasferirsi al Milan.