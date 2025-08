Oggi confronto Milan-Young Boys per Athekame. Si punta a chiudere coi bonus

Il Milan punta forte su Zachary Athekame. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, in un articolo sul sito a firma di Marco Guidi: "Dopo aver presentato una prima offerta da 7 milioni di euro allo Young Boys, conta di chiudere per Zachary Athekame in pochi giorni. Già oggi è atteso un primo confronto con la società svizzera, che parte da una richiesta di 10 milioni. Distanza minima, che il Diavolo spera di colmare velocemente lavorando sui bonus. Tutto fatto, invece, con il laterale classe 2004, che ha messo il Milan in cima alla lista dei suoi desideri, nonostante l’interesse di qualche squadra inglese. Igli Tare vanta ottimi rapporti con lo Young Boys e c’è fiducia di arrivare a dama senza portare troppo in là la trattativa. Aggiungendo uno o due milioni di bonus alla parte fissa, in via Aldo Rossi sono convinti di poter ottenere il via libera da Berna.

Lo svizzero piace per le doti fisiche (corsa, fisicità e forza) e gli enormi margini di miglioramento a livello tecnico e tattico. Se è vero che allo Young Boys non è sempre stato titolare la scorsa stagione, va anche detto che alcuni numeri hanno impressionato l’area scout rossonera: se rapportati sui 90’, Athekame è primo tra tutti i terzini del campionato svizzero per tackle riusciti, passaggi chiave e occasioni create. Chiaro, l’impatto con San Siro - nel caso l’operazione dovesse concretizzarsi - avrà il suo peso e pensarlo subito titolare al Milan un azzardo, nonostante le otto presenze nell’ultima Champions League siano un buon accumulo d’esperienza. Il potenziale però c’è e dovrà essere “lavorato” al meglio da Allegri giorno dopo giorno a Milanello, per trasformare Athekame da giovane interessante a giocatore da Milan".