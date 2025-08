Mercato Milan: pronto il rilancio per Athekame. Il Newcastle su Thiaw, il Diavolo chiede più di 30 milioni

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan, partendo dalla trattativa con lo Young Boys per Zachary Athekame: "Ci sono aggiornamenti su Athekame: il ds Tare vuole chiudere presto e quindi mi aspetto che si arrivi alle firme entro la metà di questa settimana. Il Milan ha presentato una prima offerta da 7 milioni, rifiutata dallo Young Boys che ne chiede 10. Mi confermano che il Milan rilancerà in queste ore, uno o due milioni in più. Athekame ha già un accordo con il Milan, manca solo l'intesa tra i due club".

SU THIAW: "Malick Thiaw continua ad essere un obiettivo de Newcastle. Milan e Como avevano trovato un accordo a 25 milioni di euro nelle scorse settimane, ma il tedesco non accettò il trasferimento perchè la sua priorità era ed è restare al Milan. Se proprio deve andare via, il giocatore ha sempre detto di voler andare in un club che gioca la Champions League. Il Newcastle sta cercando un difensore centrale: il primo obiettivo era Scalvini, ma il muro dell'Atalanta ha portato gli inglesi a mettere in stand-by la trattativa. Il Newcastle si sta guardando intorno e un vecchio pupillo già trattato in passato è Thiaw. Il club inglese è tornato ad informarsi sul tedesco. Ad oggi non c'è ancora un'offerta, ma il Newcastle sta cercando di capire le condizioni di uscita del tedesco. Mi dicono due cose ad oggi: la prima è che Allegri vorrebbe tenerlo. Poi il mercato è il mercato e il Milan sarebbe pronto ad ascoltare delle offerte, ma stavolta il Milan chiede più dei 25 milioni che era pronto a pagare il Como. Parliamo di una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Vedremo cosa succederà, ma ad oggi la notizia è che il Newcastle ha rimesso nel mirino Thiaw. Il giocatore è importante per Allegri e non vorrebbe privarsi di lui, salvo offerte fuori mercato".

SU JOVIC: "Luka Jovic è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane, ma andrà a giocare in Grecia. Firmerà un biennale con l'AEK Atene".

SU SCHICK: "Schick ha ufficializzato il rinnovo con il Bayer Leverkusen. Contratto fino al 2030. Non è mai stato in realtà una pista percorribile per il Milan, ha sempre detto di voler restare nel club tedesco".