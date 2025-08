Jovic, no al Real Oviedo: il suo futuro sarà all'AEK Atene

vedi letture

Sembrava quasi tutto fatto per l'arrivo di Luka Jovic al Real Oviedo, ma alla fine l'attaccante serbo, attualmente svincolato dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con il Milan, ha deciso di dire no alla proposta degli spagnoli perchè vuole continuare la sua carriera all'AEK Atene. Lo riporta Marca che aggiunge che il giocatore si sta recando in queste ore in Grecia per firmare con il club giallonero.

Svincolatosi dal Milan il 30 giugno, Luka Jovic ha giocato con la maglia rossonera per due stagioni dando un buon apporto soprattutto a partita in corso nel primo anno e rendendosi importante per Sergio Conceiçao nel finale della scorsa stagione. Resta nella memoria dei tifosi milanisti la doppietta segnata nel derby di ritorno di Coppa Italia, vinto per 3-0. Jovic ha segnato complessivamente 13 reti in 47 partite col Milan.