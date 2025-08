Gazzetta: "L'ora di Athekame. Il Milan vuole chiudere in fretta: si lavora sui bonus"

In merito alle mosse di mercato del Milan per la fascia destra di difesa, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così: "L'ora di Athekame. Il Milan vuole chiudere in fretta: si lavora sui bonus". Viste le difficoltà per arrivare a Guela Doué dello Strasburgo, i rossoneri hanno cambiato obiettivo e ora sono in trattativa avanzata con lo Young Boys per Zachary Athekame, terzino destro classe 2004 che ha già dato il suo via libera al trasferimento a Milanello.

I dirigenti di via Aldo Rossi hanno presentato una prima offerta agli svizzeri da 7 milioni di euro e puntano a chiudere l'affare in pochi giorni, aggiungendo magari dei bonus per avere il sì definitivo del club giallonero. Il ds milanista Igli Tare vanta ottimi rapporti con lo Young Boys e per questo ha fiducia di arrivare alla fumata bianca in tempi piuttosto brevi.