Milan, Bennacer nel mirino del Besiktas. Ma c'è il nodo della formula: i rossoneri non aprono ad un nuovo prestito dell'algerino

Ci sarebbe una nuova pretendente per Ismael Bennacer, che ha rifiutato le offerte dall'Arabia Saudita che gli sono arrivate nelle ultime settimane: il Besiktas ha infatti messo gli occhi sul centrocampista che è fuori dai piani di Max Allegri. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, c'è però il nodo della formula perchè il Diavolo non vorrebbe cederlo nuovamente in prestito, ma a titolo definitivo.

Nelle scorse settimane, anche il Marsiglia, cioè il club in cui l'algerino ha giocato in prestito la seconda parte della scorsa stagione, era tornato a bussare alla porta del Milan per provare a riportare Bennacer al Velorome nuovamente in prestito, ma hanno ricevuto il no dei dirigenti di via Aldo Rossi che puntano a monetizzare dalla cessione dell'ex Empoli.