Questa rosa basta o servono rinforzi? Allegri risponde così

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine del match tra Milan e Cremonese, valido per la prima giornata di Serie A.

Questa rosa basta?

"So solo una cosa: questa squadra ha giocatori di ottima qualità. Stasera non abbiamo perso perché mancava Leao o un altro... Abbiamo perso perché bisogna percepire il pericolo: quando non hai la palla e non percepisci il pericolo puoi prendere gol in qualsiasi momento. Bisogna alzare l'attenzione la percezione. Occasioni ne abbiamo create, ma poi prendi gol al primo cross e non va bene. Non esiste. Il campionato italiano è difficile, bisogna vincere anche le partite sporche, soprattutto quelle di inizio campionato e stasera su questo abbiamo peccato. Non è una questione tattica o tecnica, ma che bisogna fare uno scatto in avanti, uno switch... Magari stasera non vincevi, ma sicuramente non perdevi".

Dove si deve intervenire?

"La società sta facendo le valutazioni e ha lavorato bene questa estate. In questo momento bisogna alzare molto l'attenzione a costo di fare anche una giocata in meno in fase offensiva. La prima cosa a fare è abbassare il numero delle reti subite, se no è impossibile. Non possiamo uscire dal campo avendo subito due gol in cui eravamo in superiorità numerica".