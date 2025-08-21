Milanello, Chukwueze è tornato ad allenarsi in gruppo: sarà disponibile per la Cremonese

Buone notizie da Milanello dove Samuel Chukwueze è tornato oggi ad allenarsi regolarmente in gruppo e dunque sabato sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara casalinga contro la Cremonese, valida per la prima giornata di Serie A. Lo riferisce Sky. Il nigeriano, al centro anche di alcune voci di mercato, era alle prese con un piccolo problema muscolare rimediato nei giorni scorsi.

Ricordiamo che contro i grigiorossi il tecnico rossonero dovrà invece fare a meno di Rafael Leao, ai box dopo l'infortunio il polpaccio subito domenica scorsa nel match di Coppa Italia contro il Bari. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno, nella speranza che possa recuperare per la successiva trasferta di campionato sul campo del Lecce.

