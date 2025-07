Jashari, niente amichevole con il Club Brugge. Lo svizzero spera in una svolta di mercato nel weekend

La telenovela sul futuro di Ardon Jashari si arricchisce di un'altra puntata: dopo aver saltato il mini ritiro tra Glasgow e Londra, il centrocampista svizzero non scenderà in campo nemmeno oggi alle 18 nell'amichevole tra il suo Club Brugge e i polacchi del Rakow Czestochowa. Se si tratta di un segnale positivo per il Milan, che lo ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi per il centrocampo, lo capiremo solo nelle prossime ore e giorni.

LA SPERANZA DI ARDON - La speranza del giocatore svizzero, come riporta gazzetta.it, è che nel weekend possa finalmente sbloccarsi la trattativa tra i belgi e i rossoneri che sta andando ormai avanti da parecchio tempo. Il Milan, dopo l'ennesimo no del Club Brugge, non intende fare ulteriori rilanci e non alzerà quindi la sua offerta da 32 milioni di euro più bonus. I dirigenti neroblu continuano però a fare muro e non smettono di ripetere che non vogliono vendere Jashari, il quale invece spinge da settimane per il suo trasferimento a Milanello.

SVOLTA NEL WEEKEND? - Arriverà davvero la tanto attesa svolta che si aspettano il giocatore e il Milan? Difficile dirlo oggi, il braccio ferro tra le due società va avanti. Lunedì intanto lo svizzero dovrà tornare ad allenarsi con il Club Brugge, ma la sua speranza è che domani o domenica possa succedere qualcosa di positivo nella trattativa con il Diavolo. Curiosamente i dirigenti belgi si trovano proprio a Milano in questi giorni per parlare con l'Inter di Aleksandar Stankovic, che guarda caso sembra essere stato individuato come il sostituto proprio di Jashari.