Fenerbahce messo in standby, la priorità di Brown è il Milan: accordo con i rossoneri

Il nome di Archie Brown è il più caldo in queste ore in ottica Milan. Solo da ieri sera a questa mattina si sono inseguite tantissime voci e indiscrezioni, per una trattativa che è in costante evoluzione e presenta aggiornamenti ormai quasi ogni ora. Dopo l'interesse manifestato negli scorsi giorni, oggi il Milan sembra essere molto vicino a Brown, come riporta Matteo Moretto nell'ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, e ci sarebbe anche un principio di accordo tra le parti.

La ricostruzione

Per fare chiarezza, bisogna ricostruire le ultime ore. Il Milan aveva manifestato il gradimento per il calciatore, terzino sinistro 22enne in forza al Gent, già da diversi giorni. Ieri, con l'ufficialità della cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal, il club rossonero è uscito allo scoperto e ha iniziato a muoversi concretamente. Il problema maggiore era costituito dalla concorrenza in arrivo dal Wolverhampton ma anche e soprattutto da Fenerbahce che, come riportano stamattina dalla Turchia, ha un accordo con il club belga per 8.5 milioni di euro. L'inserimento convinto del Milan, però, ha cambiato le carte in tavola, specialmente agli occhi del ragazzo, che accetterebbe di buon grado la sfida di mettersi in gioco in un club blasonato come quello rossonero.

Brown, la priorità è il Milan

Moretto, nel suo ultimo video, aggiorna nuovamente la situazione sottolineando che Archie Brown ora sarebbe vicinissimo al Milan. Tra il club e il giocatore c'è un accordo di principio per un contratto di quattro anni più opzione sul quinto, con un valore compreso tra gli 1 e 1.5 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore ha perciò messo in standby il Fenerbahce e ha messo in cima alla sua lista il Milan come priorità assoluta. Con la preferenza del calciatore ottenuta, adesso da via Aldo Rossi bisogna compiere i successivi passi, specialmente con il club, per provare a chiudere l'operazione nel minor tempo possibile.