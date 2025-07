Dalla Turchia, oggi Brown sceglierà tra Fenerbahce e Milan

La questione riguardante Archi Brown, terzino inglese 22enne del Gent che è finito nel mirino del Milan per il ruolo di erede di Theo Hernandez, inizia a entrare nelle sue fasi calde. Tutto è dettato non solo dall'interesse concreto del club rossonero dopo l'ufficialità della cessione del terzino francese all'Al Hilal, ma soprattutto dall'accordo tra Fenerbahce e club belga per il trasferimento a titolo definitivo. I turchi sono una delle pretendenti maggiori per l'acquisto di Brown e hanno cercato di anticipare la concorrenza.

Il loro lavoro lo hanno fatto, come riporta il collega turco Yagiz Sabuncuoglu il Fenerbahce ha raggiunto un'intesa per il passaggio di Brown per circa 8.5 milioni di euro. Al momento quello che manca per la luce verde è l'accordo tra il club e il giocatore, non un dettaglio da poco. Secondo l'indiscrezione oggi Brown deciderà se accettare il club turco oppure se aspettare che venga formalizzata la corte del Milan e giocarsi le sue carte in un club come quello rossonero.