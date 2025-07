Romano: "Nicolas Jackson piace tanto al Milan, ma i costi sono molto alti"

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

Su Jashari: "C'è stata una chiamata del West Ham ad Ardon Jashari, ma il giocatore svizzero ha ringraziato e declinato l'offerta perchè ha in testa solo il Milan. Il giocatore spinge sempre per trasferirsi in rossonero, ma per ora il Club Brugge non accetta l'offerta del Diavolo".

Su Jackson: "Nicolas Jackson piace tanto al Milan che era stato già vicino a prenderlo dal Villarreal. I costi però al momento sono molto alti perchè il Chelsea lo valuta tanto. Poi nel mercato le cose possono cambiare, ma al momento i costi sono molto alti".