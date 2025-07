Il mercato del Milan secondo Pellegatti: "Pachidermico nelle decisioni. Siamo lenti. Bisogna avere fretta!"

vedi letture

È iniziato il raduno ma il Milan, al netto delle cessioni di Reijnders, Kalulu e Theo Hernandez ha effettuato un solo acquisto: Samuele Ricci. Il mercato dei rossoneri sembra andare a rilento e Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, fa notare invece come ci sia bisogno di una certa fretta. Queste le sue parole in un video sul suo canale YouTube:

“Il Milan è pachidermico in queste decisioni. Siamo lenti, con la solita frase “Non bisogna avere fretta”. Bisogna avere fretta! Bisogna avere fretta! Bisogna avere fretta! Le altre squadre iniziano il raduno che almeno le basi le hanno. Per cortesia non passi la favola che siamo in sei a centrocampo e vediamo i tempi per quello che riguarda i terzini. Siamo sicuri che Tare sappia quanto denaro può investire?”.