Milan ed Inter respingono le richieste di rinnovo abbonamento di centinaia di ultras: "Tifosi non graditi"

Stando a quanto riferisce l'edizione online de Il Corriere della Sera Inter e Milan avrebbero respinto le richieste di rinnovo abbonamento allo stadio di centinaia di ultras delle due curve, sulla base dei codici etici dei due club, in quanto "non graditi". Una scelta che le due società hanno preso in seguito agli esiti dell'inchiesta "Doppia Curva".

I tifosi non accettati sono quelli che in passato sono stati oggetto di Daspo, oltre a quelli sanzionati in modo amministrativo per comportamenti non corretti e/o partecipazione ad episodi violenti. Va letto in quest'ottica il divieto al cambio nominativo per i tifosi del secondo anello blu da parte del club rossonero: a questa limitazione si aggiunge il nuovo piano sicurezza di San Siro con le telecamere per il riconoscimento facciale ai tornelli di ingresso che potrebbero entrare in funzione all'inizio di questa stagione.