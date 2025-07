MN - Colombo: "Il Milan può essere nella situazione in cui era il Napoli lo scorso anno: una squadra senza troppe pressioni, con una sola partita alla settimana"

vedi letture

È cominciata ufficialmente la stagione 2025/26 del Milan. Mentre Max Allegri è a lavorare a Milanello per ridare alla squadra un senso logico sia sul campo che fuori, Igli Tare si muove su vari profili sul mercato, centrocampista, terzini, attaccante, per completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico livornese. Ne abbiamo parlato in esclusiva con Monica Colombo, importante firma de Il Corriere della Sera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni nell'intervista realizzata in esclusiva da MilanNews.it.

Il Milan, avendo Allegri, può pensare di puntare allo scudetto con un mercato fatto bene?

“A mio avviso sì perché se delle mosse verranno fatte cum grano salis (con buon senso, ndr), e io lo spero, il Milan può essere nella situazione in cui era il Napoli lo scorso anno: una squadra senza troppe pressioni, con una sola partita alla settimana. Quando ci sarà la Champions le varie Napoli ed Inter saranno impegnate in competizioni che portano visibilità e soldi, ma comportano anche un dispendio energetico incredibile. Il Milan potrà sfruttare questo vantaggio, infatti anche Allegri aveva detto che bisogna viaggiare a velocità di crociera per poi eventualmente a marzo, quando la competizione del campionato entra nel vivo, fare lo scatto decisivo”.