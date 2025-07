Immobile di nuovo in Italia. È a 24 gol dal podio all time del milanista Nordahl

Ciro Immobile è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, che pochi minuti fa ne ha annunciato l'ingaggio. Il centravanti di Torre Annunziata torna in Serie A dopo l'esperienza al Besiktas, e ha firmato un contratto annuale con opzione sul rinnovo per un’altra stagione. Rientra in Italia uno degli attaccanti più prolifici non solo in attività - è il migliore - ma anche di sempre.

Può diventare il terzo di sempre. Attualmente, Immobile (201 gol in 353 presenze) occupa l’ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori del campionato di Serie A. La top 3 è lontana, ma non proprio irraggiungibile: sul gradino più basso del podio c’è infatti Gunnar Nordahl, 225 gol in 291 presenze tra Milan e Roma. Prolungare l'avventura alla corte di Vincenzo Italiano, ovviamente, renderebbe più fattibile l’inseguimento, teoricamente possibile già nella prima stagione con un'annata super. Pressoché impossibile, invece, agganciare i primi due, Francesco Totti e l’inarrivabile Silvio Piola.

La top ten dei migliori marcatori di sempre in Serie A

1. Silvio Piola - 274 gol

2. Francesco Totti - 250 gol

3. Gunnar Nordahl - 225 gol

4. Giuseppe Meazza e José Altarini - 216 gol

6. Antonio Di Natale - 209 gol

7. Roberto Baggio - 205 gol

8. Ciro Immobile - 201 gol

9. Kurt Hamrin - 190 gol

10. Giuseppe Signori - 188 gol