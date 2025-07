Udinese, Carnevale: "Lucca? Pensavo andasse a Napoli, ma vado a percezione, credo però che si siano inserite tante società"

vedi letture

Il capo dell'area scouting dell'Udinese, Andrea Carnevale, ha rilasciato una intervista a Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” ed ha parlato anche di un attaccante in forza ai friulani che è nel mirino del Napoli, ovvero Lorenzo Lucca.

Ecco le sue parole: "De Laurentiis si sente poco, parla poco, ma sta facendo i fatti. Tutte le trattative sono di un certo rilievo perché i vari nomi accostati al Napoli sono tutti top. Lucca ha fatto un salto di qualità straordinario, poi mi ha sorpreso il carattere. Pensavo fosse un po' moscio, ma nell’anno ha dimostrato di avere carattere e determinazione".

Sempre parlando di Lucca, Carnevale fa un parallelo con il percorso che fece lui stesso da calciatore arrivando in azzurro ai tempi in cui era calciatore: "Per giocare a Napoli ho dovuto lottare e lo dico perchè a Napoli non basta avere talento, ma tanta personalità e Lucca ha la giusta personalità per giocare in un grande club. Lucca è appetibile un po' per tutti e nei prossimi anni potrà fare la differenza".

Sulla trattativa, rivela: "Un mese fa puntavo tutto sul Napoli, pensavo andasse a Napoli, ma vado a percezione, credo però che si siano inserite tante società. Se si muoverà Retegui ci sarà un bel valzer la davanti. Il mercato lo fanno i procuratori perché se un calciatore è richiesto, le società possono fare ben poco. Mi auguro che Lucca possa arrivare a Napoli. E’ migliorato molto, si muove molto di più rispetto ad un anno fa, ha preso coraggio. E’ un ragazzo che può essere l’alternativa a Lukaku, ha caratteristiche diverse. Certo Lukaku è sempre Lukaku, ma l’età inizia a farsi sentire e Lucca è forte di testa, sa giocare bene in profondità, spalle alla porta, è molto bravo nel gioco aereo e può essere un’alternativa valida. Lucca gioca in Nazionale e nei prossimi anni sarà il centravanti della Nazionale e chiunque lo prenderà, farà un grande affare".