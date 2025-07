Tardelli su Allegri: "E' un allenatore vincente, ma oggi è presto per fare pronostici"

L'ex giocatore di Inter e Juventus Marco Tardelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della corsa Scudetto dell'anno prossimo in Serie A. Il Napoli sembra in prima fila visto il grande mercato, il Milan con Allegri e un impegno a settimana può lottare. Di seguito, ecco un estratto delle sue interessanti dichiarazioni in merito:

Napoli e Milan favoriti per lo Scudetto: parla Tardelli

“Antonio Conte e Max Allegri sono top allenatori, vincenti. Ma siamo soltanto a luglio, vedremo".

Le parole di mister Allegri

Nella serata di ieri il Milan ha celebrato la partnership con BMW, che dura ormai da diversi anni. All'evento commerciale organizzato in quel di Milano, hanno partecipato anche i tre uomini più chiacchierati al momento in casa rossonera: l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e ovviamente l'allenatore Massimiliano Allegri. Nel corso della serata tutti e tre hanno avuto l'occasione di parlare e concentrarsi su sensazioni, obiettivi e ambizioni milaniste per questa nuova stagione. Le dichiarazioni di Allegri:

"Abbiamo iniziato da una settimana e stiamo lavorando, per ora, bene. Poi fino a che non iniziano le partite siamo tutti bravi, poi quando iniziano le partite è quello che conta. Abbiamo iniziato la stagione e la stiamo preparando al meglio. Sappiamo delle difficoltà che incontreremo ma soprattutto dell'importanza di questa stagione. Sono molto contento".