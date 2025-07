Archie Brown: "L'accordo con il Milan era fatto. Ma durante la notte ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe ed è cambiato tutto..."

Dopo ore di dubbi, jet mai decollati e tentativi in extremis di far cambiare idea al giocatore, Archie Brown ha scelto il Fenerbahçe, con il terzino che è appena atterrato in Turchia, pronto ad iniziare la sua avventura alla corte di Mourinho. Matteo Moretto rivela che si tratta di un'operazione da 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Fabrizio Romano, in esclusiva, riporta alcune dichiarazioni del terzino sulla sua scelta tra Milan e Fenerbahçe: "L'accordo con il Milan era praticamente fatto. Ero pronto a partire. Ma poi, durante la notte, ho ricevuto una chiamata dal presidente del Fenerbahçe. È cambiato tutto. La passione che ha dimostrato, la sua visione... hanno reso facile la decisione. Sapevo di dover venire al Fener".

Dichiarazioni che confermano le nostre notizie di questa mattina: i turchi, con Mourinho in prima linea, hanno fatto di tutto per convincere il terzino. Il giocatore ha deciso di accettare l'offerta del Fenerbahçe che nella notte ha aumentato di molto la proposta di ingaggio al difensore, arrivando quasi a raddoppiare la cifre inizialmente proposta.

Nelle scorse ore, il Milan aveva provato ad intromettersi nella trattativa tra Brown e il Fenerbahçe, pareggiando l'offerta al Gent e ottenendo la priorità del terzino inglese che fino a ieri sera sembrava più propenso al trasferimento in Italia rispetto a quello in Turchia. Nella notte però è arrivata la svolta, con il club di Istanbul che ha aumentato di molto la proposta di ingaggio dell'inglese che è tornato sui suoi passo e ha detto sì ai turchi. Ora arrivano le dichiarazioni dello stesso Brown a fare chiarezza in modo definitivo sulla vicenda.