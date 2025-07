Bennacer e Adli ormai fuori dal progetto di Allegri: sirene arabe per entrambi i centrocampisti

Stando a quanto riferisce Gianluca di Marzio ci sono stati sondaggi dalla Saudi Pro League per due centrocampisti in uscita dal Milan: da capire se si arriverà a discorsi più concreti. Così, il futuro di Ismael Bennacer e Yacine Adli sembrerebbe sempre più lontano da Milano. Mister Allegri il suo staff hanno deciso di puntare su altri profili presenti in rosa, e l'arrivo di Ricci non può migliorare la situazione per i due registi (ormai ex) rossoneri.

Per Yacine Adli, ultima stagione in prestito alla Fiorentina, e Bennacer, ultima parte di stagione in prestito al Marsiglia, sono fuori dal nuovo progetto rossonero.

L'ex Bordeaux, quando tornerà in Italia la prossima settimana, si allenerà con il Milan Futuro: un chiaro segno di come la sua avventura rossonera sia finita. Con Bennacer le misure non sono state così drastiche, ma i segnali sono inequivocabili: Samuele Ricci ha scelto il numero 4 come nuovo numero di maglia, che era proprio dell'algerino.