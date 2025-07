Tra poco più di un mese la prima gara ufficiale e il Milan è ancora senza terzini titolari: la situazione a destra e sinistra

Manca poco più du un mese alla prima partita ufficiale della nuova stagione (il 17 agosto Milan-Bari di Coppa Italia) e il Milan si ritrova al momento senza terzini titolari. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che pochi giorni fa il club rossonero ha annunciato la cessione a titolo definitivo d Theo Hernandez all'Al Hilal, mentre a destra non è stato riscattato Kyle Walker dopo i sei mesi in prestito dal Manchester City.

CHE BEFFA! - Fino a venerdì sera in realtà in via Aldo Rossi erano convinti di aver messo le mani sul sostituto del francese a sinistra, ma poi il Milan è stato beffato dal Fenerbahçe che ha alzato la sua offerta di ingaggio e si è assicurato le prestazioni di Archie Brown, ex terzino del Gent che ieri è stato ufficializzato dai turchi. Una brutta doccia gelata per il Diavolo che sperava di dare almeno un nuovo esterno difensivo a mister Max Allegri prima della partenza per la tournée in Asia e Australia che è in programma sabato prossimo. C'è ancora qualche giorno per provare a prendere qualcuno, ma non sarà semplice perchè anche altre trattative si sono complicate, come per esempio quella per Guéla Doué dello Strasburgo.

LA SITUAZIONE - Nelle scorse ore, i rossoneri hanno presentato una seconda offerta da circa 18 milioni di euro più bonus, ma la risposta dei francesi è stata ancora una volta negativa perchè vogliono almeno 25 milioni di bonus. La distanza tra domanda e offerta è dunque ancora piuttosto ampia e così il Milan è costretto a valutare piste alternative: in via Aldo Rossi devono decidere se affondare o meno su Marc Pubill, terzino destro dell'Almeria che costa 15 milioni di euro. Sulla fascia sinistra, invece, sfumato Brown, resta viva l'opzione Miguel Gutierrez del Girona, mentre nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome, cioè quello di Melvin Bard del Nizza.