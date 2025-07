Domani al via il ritiro della Roma: Gasperini convoca 29 giocatori

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - La stagione della nuova Roma, targata Massara-Ranieri e guidata in panchina da Gian Piero Gasperini, è pronta per iniziare. Domani a Trigoria, infatti, la rosa giallorossa si riunirà per dare il via al ritiro precampionato iniziando così la preparazione in vista della stagione sportiva 2025/26. I prossimi giorni, quindi, saranno dedicati a test atletici con il centro sportivo che ospiterà gli allenamenti della squadra al mattino presto, quando è prevista la prima seduta, per poi spostarsi in palestra e ripresentarsi in campo nel tardo pomeriggio, riducendo al minimo gli effetti del caldo romano. Per questa prima fase il tecnico ha deciso di convocare 29 giocatori con Abdulhamid che si aggregherà alla squadra dal 20 luglio. Portieri: Boer, De Marzi, Gollini, Svilar, Zelezny .

Difensori: Abdulhamid, Angelino, Celik, Kumbulla, Hermoso, Mancini, Mannini, N'dicka, Reale, Rensch, Salah Eddine, Sangerè. Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Darboe, Koné, Pellegrini, Pisilli, Romano. Attaccanti: Cherubini, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Soulè. (ANSA).