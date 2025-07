Modric saluta Madrid: "La mia casa per 13 anni. La mia casa per sempre: non è un addio, ma un arrivederci"

È tutto pronto per l'arrivo di Luka Modric al Milan. Il campione croato, che pochi giorni fa ha giocato l'ultima gara con il Real Madrid in Semifinale del Mondiale per Club, sarà in Italia lunedì mattina. Il Pallone d'Oro croato ha voluto salutare così il popolo del Real Madrid, postando poco fa sul proprio profilo Instagram.

"La mia casa per 13 anni. La mia casa per sempre. Questo non è un addio, ma un arrivederci".

Un messaggio breve, di grande gratitudine verso il Real Madrid. Il nuovo centrocampista del Milan svolgerà nel corso della giornata di lunedì, il classico iter con le visite mediche, l'idoneità sportiva e la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Milan.

Dopo le visite e l'ufficialità l'ex Real Madrid potrà finalmente andare in vacanza dopo una stagione da 63 partite (2984 minuti giocati) 4 gol e 9 assist. Allegri lo aspetta a Milanello a partire da agosto inoltrato: "Aspettiamo che arrivi, arriverà in agosto. È un giocatore importante e straordinario".