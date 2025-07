Letizia tuona: “Se i prezzi e le commissioni vengono ritenuti ogni volta eccessivi, allora il problema é il Milan che non capisce in che mercato viviamo”

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso sul suo canale YouTube sulla brutta figura fatta del Milan nella trattativa per Archie Brown, vinta dal Fenerbahce per qualche spicciolo: "Non perdiamo Roberto Carlos a livello tecnico, ma con grande sincerità, muoversi per una trattativa e non chiuderla fa male: crea scetticismo e negatività, due cose di cui in questo momento non avevamo proprio bisogno. E' un buco nell'acqua che in campo non penso farà così male, ma bisogna muoversi in maniera diversa. Dobbiamo reagire: anche il discorso Jashari sta diventando stucchevole, perchè o lo chiudi o vai su un altro.

Al 12 di luglio c'è tempo, va bene, però gli uomini di campo vogliono la squadra completa il prima possibile: va bene aspettare un giocatore, per esempio il centravanti, però poi devi prenderlo. E non puoi aspettarli tutti: Tare ci aveva detto al media briefing che i terzini erano in arrivo 'entro pochi giorni' e così non è stato. Non può essere sempre così: se i prezzi, le commissioni e gli ingaggi vengono sempre ritenuti eccessivi in tutte le trattative, forse poi il problema è anche il nostro, che non abbiamo capito in che mercato viviamo. Io sono il primo a capire le dinamiche finanziarie ed economiche, come evitare di strapagare i parametri zero, o contenere le commissioni, o non offrire contratti lunghi ai 30enni: però allora devi chiudere un altro giocatore in 24 ore. Se invece riprendi un altro cinema, per un altro giocatore che poi tra una settimana verrà comprato da un altro, non ne usciamo più: così non si fanno le squadre forti".