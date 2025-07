Juventus, con Vlahovic è muro contro muro: la situazione

Situazione non facile quella in casa Juventus. Il club bianconero è pronto ad intervenire sul mercato per acquistare giocatori che possano innalzare il tasso tecnico della squadra di Igor Tudor ma allo stesso tempo devono fare i conti con la vicenda legata a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo viene considerato in uscita dalla Continassa in quanto in scadenza di contratto a giugno del 2026. E il giocatore, con il suo entourage, non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto con la società che rischierebbe anche di perderlo a parametro zero a fine della prossima stagione.

Le parti per il momento sarebbero molto distanti. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i contatti con l’entourage del serbo sarebbero costanti ma per il momento non sarebbero in programma alcuni incontri. Gli agenti del giocatore infatti per il momento non avrebbero intenzione di volare in Italia per discutere di una situazione spinosa e che starebbe bloccando anche il mercato in entrata della Juve.

L’idea, si legge sempre sul quotidiano sportivo, sarebbe anche quella di discutere con l’entourage del calciatore una buonuscita per poter risolvere la situazione. Presto potrebbe sbloccarsi la vicenda anche se per il momento sembra tutto nebuloso ma chissà che non ci possano essere novità in sede di mercato.