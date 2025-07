Ordine: "Sono tra quelli che non considerano Gimenez un acquisto da rispedire al mittente o comunque da mettere sul mercato"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine scrive: "Sono tra quelli che non considerano Santi Gimenez un acquisto da rispedire al mittente o comunque da mettere sul mercato. Allegri deve vederlo di persona, deve studiarne le caratteristiche, osservarlo in allenamento prima di esprimere un giudizio attendibile. Quello che sappiamo di sicuro è che Gimenez è arrivato nel momento meno utile dello scorso gennaio e soprattutto nella squadra sbagliata, tra l’altro condizionato da un piccolo infortunio muscolare che si è trascinato da Rotterdam".

IL PUNTO SULL'ATTACCANTE DEL MILAN

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa avere caratteristiche complementari a quelle di Santiago Gimenez, al momento - considerando Lorenzo Colombo in uscita nelle prossime settimane - l'unica punta della rosa ma che non sarà a disposizione prima del 4 agosto quando tornerà dalle vacanze post vittoria della Gold Cup con il Messico. I nomi sulla lista della dirigenza milanista sono già tanti, con i più chiacchierati che sembrano essere quelli di Vlahovic e Boniface.

Oggi Fabrizio Romano riporta anche l'interessamento per un altro profilo, segnalato questa mattina anche dalla Gazzetta dello Sport: si tratta del senegalese classe 2001 Nicolas Jackson, in uscita dal Chelsea. I Blues hanno acquistato (e stanno già facendo giocare al posto di Jackson durante il Mondiale) due centravanti, Delap e Joao Pedro. Per questo il calciatore africano è in uscita. Romano segnala che il Milan ha chiesto informazioni al Chelsea ma il prezzo è ritenuto ancora troppo alto. Anche diversi club di Premier hanno chiesto informazioni.