Il Milan studia il doppio colpo terzino-attaccante: primi contatti per Jackson

Con Samuele Ricci ormai arrivato a Milanello e Luka Modric che si aggregherà al gruppo nelle prossime settimane, il centrocampo rossonero inizia ad avere una sua forma anche se c'è spazio ancora per un altro innesto che da Casa Milan sperano possa essere Ardon Jashari. Intanto, però, si sono sbloccate nuove priorità per il mercato milanista con l'esigenza impellente di trovare nuovi terzini, specialmente a sinistra, e quella comunque abbastanza urgente di trovare un nuovo attaccante complementare a Gimenez.

Archie Brown

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riferisce del tentativo che il Milan sta facendo per Archie Brown, terzino sinistro appena 23enne inglese che gioca nel Gent. Dopo averlo inserito nella shortlist, in concomitanza con l'ufficialità di Theo all'Al Hilal, la dirigenza rossonera si è fatta avanti con il club belga per sondare le proprie possibilità. Il Diavolo parte un pochino indietro, perché il Fenerbahce si era già mosso e - secondo Di Marzio - ha trovato già anche l'accordo con il club di provenienza. Per la rosea, il Gent chiede 10 milioni e il Milan offre qualcosina in meno. Il calciatore britannico gradirebbe la destinazione ma sembra che stia prevalendo la pista turca. A questo punto un'alternativa, anche se più costosa, è Miguel Gutierrez del Girona. Per la destra il nome di Marc Pubill risale la china ma l'obiettivo principale resta Guela Doué.

Nicolas Jackson

Alla lista per il nuovo attaccante, sul tavolo di via Aldo Rossi, si è invece aggiunto il nome di Nicolas Jackson: attaccante classe 2001 del Chelsea e del Senegal. Il nome dell'ex Villarreal, cercato anche in passato dal Diavolo, si mette accanto a quelli di Dusan Vlahovic e Victor Boniface. Più staccati ci sono anche i profili di Schick oppure Arokodare. Per quanto riguarda il centravanti senegalese, il Chelsea lo ha chiaramente scaricato: dal mercato sono arrivati ben due numeri 9 che già gli hanno soffiato il posto in questo Mondiale per Club, Liam Delap e Joao Pedro. Il giocatore si è dimostrato soprattutto debole di testa nei momenti clou e gli inglesi sono pronti a cederlo ma per non meno di 45 milioni di euro. Il Milan ha avuto un primo contatto informativo con l'intermediario.