Milan, rischia di sfumare Brown: il Fenerbahce può chiudere oggi

Archi Brown, che questa mattina dalla stampa viene dato come primo obiettivo per la fascia sinistra come erede di Theo Hernandez, potrebbe sfumare subito per il Milan. Il terzino sinistro 23enne, inglese che gioca nel Gent, era l'obiettivo di diversi club e i principali concorrenti del Diavolo sono il Fenerbache dalla Turchia e il Wolverhampton dalla Premier League. Secondo quanto filtra dalle indiscrezioni delle ultime ore, il Fenerbahce sarebbe in netto vantaggio.

Ieri sera Gianluca Di Marzio ha sottolineato come club turco e club belga avessero trovato un accordo di massima per il trasferimento a titolo definitivo. Una notizia che trova le sue conferme questa mattina: al momento la pista Fenerbahce è la più concreta e la squadra allenata da José Mourinho potrebbe chiudere l'affare già oggi. Il Milan dunque potrebbe essersi mosso in ritardo, senza aver avuto la possibilità di contrastare l'avanzata dei turchi.